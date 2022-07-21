Фернандо Алонсо: «Не хотел возвращаться как Михаэль Шумахер и Райкконен, которые были не теми, что прежде»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что не желал повторения историй и .

Испанец вернулся в «Ф-1» после двухлетнего перерыва и считает, что справился лучше, чем другие чемпионы мира. В частности, Алонсо привел в пример , где он занял второе место в квалификации.

«Я понимаю, что первый ряд – не конец света. Я уже несколько раз оказывался в такой ситуации. Но это многое значило. Если решаешься на возвращение, что-то приходится оставлять в стороне – семью, друзей – и полностью посвящать себя работе, перелетам, физической и психологической подготовке. Чувствуешь давление, ведь ты Фернандо Алонсо, все будут следить, выступаешь ли ты хорошо.

В прошлом гонщики возвращались, Кими и Михаэль, и они, возможно, оказались… У всех нас было ощущение, что они уже не те, что прежде. Я не хотел, чтобы подобное случилось со мной. Полагаю, я более или менее достиг цели. Я тот же, что раньше, и для меня это важно. Даже если я сам так считаю, нужно время от времени доказывать, и уик-энды вроде канадского помогают укрепить это ощущение в паддоке.

Приходится давать сотни интервью, и все спрашивают о возрасте: как ты чувствуешь себя в 40 лет, тот ли ты, что и раньше. Каковы твои амбиции? Ты вернулся в 40 лет просто ради забавы или действительно чувствуешь в себе скорость? Не то чтобы я злюсь, но, разумеется, я чувствую в себе скорость, иначе никогда бы не вернулся.

В Венгрии [29 июля] мне исполнится 41 год, и вновь поднимется эта тема. Мои ощущения в Венгрии не изменятся в сравнении с прошлым сезоном, когда мне было 39. Но я все понимаю. И появилось новое поколение болельщиков, которое, скажем, не следило за сезоном-2006, когда я выиграл титул, или за сезоном-2012, когда я боролся за чемпионство в составе . Есть 50 процентов новых зрителей, и они никогда не видели Алонсо, который сражается за подиумы и победы. Поэтому вопрос уже не «кто это парень», а «что он привносит в «Ф-1». Такие уик-энды, как в Канаде, или те, что случались во второй части прошлого года, дают ощущение, что я что-то привношу», – отметил пилот .

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