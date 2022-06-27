Мазепин судится с «Хаасом», расистское ругательство в «Ред Булл», контракт Гасли, «Хонда» думает о возвращении и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Мазепин подал в суд на «Хаас» за задолженность по зарплате, в команде заявили, что возместить потенциальную недоплату невозможно из-за санкций.

2. «Ред Булл» отстранил гонщика «Ф-2» Випса за расистское ругательство на стриме. Эстонец был резервным и тест-пилотом «Ф-1».

3. Гасли и «Альфа Таури» продлили контракт до конца 2023 года.

4. Ферстаппен послал сообщение о «не справляющемся с давлением» Хэмилтоне через час после аварии в Сильверстоуне.

5. Экс-советница Вольффа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве, направленной на борьбу с тряской. Бинотто назвал директиву «непригодной», Марко считает, что «Мерседес» выстрелил себе в ногу.

6. «Хонда» рассматривает возвращение в «Ф-1» в 2026 году, тем временем сделки между «Ред Булл» и «Порше», а также «Заубером» и «Ауди» откладываются: «Феррари» и другие мотористы мешают принятию нового регламента. От покупки «Астон Мартин» «Ауди» отказалась, сообщает немецкая пресса.

7. Экклстоун разговорился: поделился прогнозом на титул 2022 года, порассуждал о Мике Шумахере в «Мерседесе» и раскритиковал Хэмилтона.

8. «Ред Булл» отказался от серьезных обновлений до летнего перерыва, «Мерседес» готовит новинки к Сильверстоуну, «Макларен» не станет сильно модифицировать болид до конца сезона.

9. Власти Мадрида объявили о желании провести Гран-при «Ф-1».

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады

🏍️ Мотогонки

1. Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов, Беццеки завоевал первый подиум, Куартараро сошел.

2. Алекс Маркес продолжит карьеру в «Грезини».

Важные цитаты

Хэмилтон об отмене конституционного права на аборты в США: «Отвратительное решение, которое повлияет на миллионы наиболее уязвимых»

Дэвид Култхард о подпрыгивании болидов: «Если гонщик чувствует себя некомфортно, ему стоит просто уйти. Другие с радостью займут его место»

Отмар Сафнауэр о необъяснимой скорости Алонсо: «Все еще пытаемся это понять – со всеми нашими компьютерами»

Хорнер о «театральности» Вольффа: «Может, Тото получит роль в фильме Хэмилтона»

Нико Росберг: «Не Алонсо, а другие гонщики должны уступить место в «Ф-1» молодым»

🔔 Гонки в ближайшие недели

1. Гран-при Великобритании «Ф-1» (1-3 июля).

2. Гонки поддержки в Сильверстоуне: «Формула-2», «Формула-3», Серия W (1-3 июля).

3. Этап «Формулы E» в Марракеше (2 июля).

Важные посты в разделе

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

Все команды «Ф-1» против внезапного запрета подскоков на прямых – кроме «Мерседеса». Главные претензии – правка правил посреди сезона незаконна

Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

Что гонщики «Ф-1» говорят себе в болиде после провалов? Феттель забыл выключить радио – мир все услышал