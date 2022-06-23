У «Макларена» не будет больших обновлений в 2022 году

больше не планирует привозить существенные новинки в нынешнем сезоне.

Руководитель команды заявил, что решать проблему нестабильных выступлений предстоит без «больших обновлений».

«Сейчас важнее всего раскрыть потенциал болида, который у нас есть. Затем по ходу сезона мы будем вносить маленькие изменения», – добавил Зайдль.

Единственный серьезный пакет обновлений в 2022 году «Макларен» привез на .

Сильная зависимость скорости MCL36 от трассы является основной проблемой, считает Зайдль:

«В сравнении с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперед – к примеру, у нас возникали трудности в медленных поворотах. Я определенно считаю, что машина лучше подходит любым типам автодромов.

В то же время болиды новые, расклад сил существенно меняется от трассы к трассе. Команда может оказаться третьей или четвертой, а на следующем этапе становится седьмой по скорости в квалификации. Мы провели трудный старт, очень сильные уик-энды в Мельбурне и Имоле, потом снова тяжелые этапы и сильный , если говорить о скорости. Необходимо прибавить в стабильности».

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