Зак Браун о начале работы в «Макларене»: «5 боссов за 6 лет, паранойя на базе, ужасные результаты – в остальном все было прекрасно»

Браун рассказал о хаосе в «Макларене» в момент своего прихода.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун поделился воспоминаниями о перестройке команды.

Американский менеджер присоединился к компании в 2016 году, а к гоночной команде – в 2018-м.

«Я не приходил с настроем, что нужно поменять все. Напротив – я хотел во всем разобраться. Но быстро пришел к заключению, что нужны перемены в моей команде руководителей. Необходимо было поменять не только людей, но и структуру.

Я почувствовал необходимость в том, чтобы люди работали сообща, чтобы были лидеры – этого команде не хватало. В руководстве шла борьба. Рон [Деннис ] возглавлял команду, Уитмарш, опять Рон, Эрик [Булье ], две недели был Капито.

Дело не в конкретных руководителях. Некоторые из них были очень хорошими, другие – нет. Но так никакой бизнес не наберет ход, и неважно, что это за люди. Пять разных боссов за шесть лет. Я знал, что мне нужно привнести стабильность, но также заново выстроить доверие.

На базе царила паранойя. Работа происходила не очень прозрачно. Фанаты пребывали в подавленном настроении, ситуация со спонсорами была рекордно плохой, результаты на трассе – ужасными. И, как я говорю, в остальном все было прекрасно.

Прекрасным оставался наш бренд. Кроме того, многие люди очень давно работали в команде, и я знал, что в ней есть скрытое величие. Мой подход состоял в следующем: наладить ситуацию с лидерами, с экономикой и заставить людей поверить в наш путь.

Вот почему мы вернулись к цвету папайи – этого хотели фанаты. Я начал привлекать спонсоров, что позволило нам вкладываться в аэротрубу и так далее. И команда начала быстро набирать ход», – сообщил Зак.

