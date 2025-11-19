  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун о начале работы в «Макларене»: «5 боссов за 6 лет, паранойя на базе, ужасные результаты – в остальном все было прекрасно»
2

Зак Браун о начале работы в «Макларене»: «5 боссов за 6 лет, паранойя на базе, ужасные результаты – в остальном все было прекрасно»

Браун рассказал о хаосе в «Макларене» в момент своего прихода.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился воспоминаниями о перестройке команды.

Американский менеджер присоединился к компании в 2016 году, а к гоночной команде – в 2018-м.

«Я не приходил с настроем, что нужно поменять все. Напротив – я хотел во всем разобраться. Но быстро пришел к заключению, что нужны перемены в моей команде руководителей. Необходимо было поменять не только людей, но и структуру.

Я почувствовал необходимость в том, чтобы люди работали сообща, чтобы были лидеры – этого команде не хватало. В руководстве шла борьба. Рон [Деннис] возглавлял команду, Уитмарш, опять Рон, Эрик [Булье], две недели был Капито.

Дело не в конкретных руководителях. Некоторые из них были очень хорошими, другие – нет. Но так никакой бизнес не наберет ход, и неважно, что это за люди. Пять разных боссов за шесть лет. Я знал, что мне нужно привнести стабильность, но также заново выстроить доверие.

На базе царила паранойя. Работа происходила не очень прозрачно. Фанаты пребывали в подавленном настроении, ситуация со спонсорами была рекордно плохой, результаты на трассе – ужасными. И, как я говорю, в остальном все было прекрасно.

Прекрасным оставался наш бренд. Кроме того, многие люди очень давно работали в команде, и я знал, что в ней есть скрытое величие. Мой подход состоял в следующем: наладить ситуацию с лидерами, с экономикой и заставить людей поверить в наш путь.

Вот почему мы вернулись к цвету папайи – этого хотели фанаты. Я начал привлекать спонсоров, что позволило нам вкладываться в аэротрубу и так далее. И команда начала быстро набирать ход», – сообщил Зак.

Зак Браун: «Макларен» прошел путь от худшей до лучшей команды быстрее всех. В 2018-м все говорили, что нам конец»

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМартин Уитмарш
logoМакларен
logoЗак Браун
logoРон Деннис
Йост Капито
logoФормула-1
logoЭрик Булье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Вольфф продал часть акций «Мерседеса», Джордж Курц стал технологическим советником
6 минут назад
Ландо Норрис: «Почти рад, что паршиво начал год – после этого стал гораздо упорнее трудиться»
29 минут назад
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й
сегодня, 01:32
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Расписание трансляций
вчера, 17:00
Макс Ферстаппен о критике Гран-при Лас-Вегаса в 2023-м: «Научился не говорить слишком много – так безопаснее для всех»
вчера, 16:03
Антонелли показал специальный шлем для Гран-при Лас-Вегаса
вчера, 15:50Фото
Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» нет культуры взаимных обвинений. Мы все в одной лодке»
вчера, 15:30
Фернандо Алонсо: «Не думаю, что пилоты «Ф-1» будут сильно скучать по нынешним болидам»
вчера, 15:13
Расселл будет использовать особый шлем в Лас-Вегасе
вчера, 14:57Фото
Карлос Сайнс: «Если бы в «Ф-1» были постоянные судьи, то пилоты смогли бы понять, как применяются правила»
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48