«Ауди» не купит «Астон Мартин» – компания нацелилась на «Заубер» (Motorsport-Total)

«Ауди» отказалась от покупки команды «Формулы-1» «Астон Мартин».
Об этом сообщает Motorsport-Total.com. Такой сценарий был бы «идеальным» для «Астон Мартин» и его владельца Лоренса Стролла, отмечает издание. Британский автопроизводитель в последнее время испытывает финансовые трудности.
Теперь «Ауди» нацелена на покупку «Заубера». Команда в данный момент выступает в «Ф-1» под брендом «Альфа Ромео».
Blick утверждает, что «Ауди» уже купила часть «Заубера».
«Не понимаю, почему «Заубер» и «Ауди» скрывают сотрудничество. «Ауди» уже получила 25 процентов акций, в будущем последуют еще 50. Это очень большие деньги», – приводит швейцарский портал слова одного из руководителей команд.
Глава «Заубера-Альфа Ромео» Фредерик Вассер не стал подтверждать данную информацию:
«С моей точки зрения, фаворит [в борьбе за сделку с «Ауди»] – «Уильямс». У команды очень хорошие отношения с «Фольксвагеном» и Германией».
Также в числе претендентов на соглашение с «Ауди» назывался «Макларен», однако исполнительный директор компании из Уокинга Зак Браун заявлял, что команда «не продается».
Кроме этого, Blick сообщает, что объявление о контракте между «Порше» и «Ред Булл» последует на домашнем для команды Гран-при Австрии 10 июля. Ранее звучали предположения, что стороны будут вместе создавать силовые установки.
Напомним, что в мае концерн «Фольксваген» объявил о том, что «Порше» и «Ауди» присоединятся к чемпионату с сезона-2026.
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