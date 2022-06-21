Экс-советница Вольффа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве (AMuS)

В паддоке «Формулы-1» обсуждают возможность передачи информации ФИА «Мерседесу».

Перед Гран-при Канады Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила техническую директиву, направленную на борьбу с подпрыгиванием болидов. В частности, ФИА разрешила использовать две боковых опоры днища. «Мерседес» привез в Монреаль новое днище с двумя опорами, из-за чего у и «Феррари» появился вопрос, как деталь удалось изготовить так быстро.

Auto Motor und Sport сообщает, что в паддоке быстро распространился слух, согласно которому «Мерседес» могла предупредить временный генеральный секретарь ФИА Шайла-Энн Рао. Рао назначили в ФИА три недели назад, до этого она 3,5 года работала в «Мерседесе» в качестве главного юридического консультанта и специальной советницы исполнительного директора .

Ранее обеспокоенность по поводу назначения Рао высказывал руководитель «Феррари» :

«Безусловно, у меня есть опасения. Но я доверяю ФИА. Она (Рао) юрист и профессионал. Я уверен, что ФИА докажет безосновательность нашего беспокойства».

После введения директивы Бинотто прокомментировал обновленное днище «Мерседеса»:

«Тото утверждает, что команда установила вторую опору за ночь. Могу лишь сказать, что мы в не смогли бы этого сделать».

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«Мерседес» не будет использовать обновленную версию днища на Гран-при Канады – из-за опасений протеста со стороны конкурентов

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