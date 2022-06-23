Утверждение регламента-2026 отложено, «Феррари» и другие мотористы противодействуют «Порше» и «Ауди» (Motorsport-Total)

Моторный регламент «Формулы-1» на сезон-2026 года не будет утвержден на заседании Всемирного совета ФИА 29 июня.

Предполагалось, что регламент согласуют в июне, что позволило бы «Порше» и «Ауди» объявить о конкретных планах, однако ситуация изменилась.

«Надеюсь, правила утвердят в сентябре, – отметил исполнительный директор Тото Вольфф. – Будет здорово, если все получится. Мы очень хотим, чтобы это случилось, потому что хотим начать работу. В то же время надо все сделать правильно».

Ранее концерн «Фольксваген» сообщил, что оба бренда будут участвовать в «Ф-1». В частности, объявление о соглашении между «Порше» и «Ред Булл» запланировали на 6 июля – домашний для команды Гран-при Австрии. Как передает Motorsport-Total.com, «Порше» уже нашла кандидата для руководителя проекта со своей стороны.

«Ауди» же начнет сотрудничество с (выступает под брендом «Альфа Ромео»). «Уильямс» не был серьезным вариантом для «Ауди», с компания не нашла общий язык, а переговоры с оказалась слишком запутанными.

Немецкое издание подтверждает информацию о том, что «Ауди» приобретет контрольный пакет акций швейцарской команды. Моторы для «Заубера» будут изготавливаться в Германии.

Из-за задержки с моторным регламентом объявления «Порше» и «Ауди» поставлены на паузу. Сообщается о двух возможных причинах задержки.

Первая заключается в том, что президент Международной автомобильной федерации ( ) Мохаммед бен Сулайем решил утвердить собственный авторитет. По слухам, именно бен Сулайем инициировал замену генерального секретаря Питера Байера на Шайлу-Энн Рао, ранее работавшую юридическим консультантом и советницей Вольффа в «Мерседесе». Байер вел переговоры по моторному регламенту.

Другой вариант – противодействие существующих производителей. Предполагается, что «Феррари», «Мерседес» и «Рено» не хотят заблокировать появление «Порше» и «Ауди» в «Ф-1», однако намерены как можно сильнее осложнить им жизнь, максимально откладывая утверждение регламента. В пользу данной версии говорит то, что мотористы уже выражали беспокойство по поводу прихода «Фольксвагена» и особых финансовых условий для новичков – им позволят тратить на десять миллионов долларов больше в первые два сезона и на пять миллионов – на третий год.

По информации Motorsport-Total.com, наибольшее противодействие «Порше» и «Ауди» оказывает «Феррари». Итальянцев беспокоит возможный обмен информацией между двумя брендами «Фольксвагена». «Порше» и «Ауди» даже собирались начинать свой путь в «Ф-1», вместе создавая одну силовую установку, однако затем отказались от данной идеи.

«Порше» и «Ауди» всерьез взяли курс на «Ф-1». Прицениваются к «Макларену» и «Ред Булл» (суммы – около $700 млн), соперники обеспокоены

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram