«Альфа Таури» объявила о продлении контракта с Гасли до конца 2023 года

Команда «Альфа Таури» официально объявила о продлении контракта с . Новое соглашение рассчитано до конца 2023 года.

Ранее информацию о том, что Гасли останется в «Альфа Таури» еще как минимум на год, подтверждал босс команды Франц Тост.

В нынешнем сезоне Гасли трижды попадал в топ-10 по итогам гонки, зарабатывая очки. В общем зачете он занимает 11-ю позицию.

Франц Тост: «На 100 процентов подтверждено, что Гасли останется в «Альфа Таури»

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