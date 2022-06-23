Ферстаппен послал сообщение о «не справляющемся с давлением» Хэмилтоне через час после аварии в Сильверстоуне

Нидерландский гонщик Том Коронель рассказал о сообщении, которое получил от пилота «Ред Булл» после аварии на .

Ферстаппен и столкнулись на первых кругах гонки в . Пилота наказали за инцидент десятисекундным штрафом, Макс влетел в барьеры и отправился на медобследование.

Коронель послал соотечественнику сообщение, спросив, все ли с ним в порядке, и Ферстаппен ответил спустя три минуты. Издание Daily Express, с которым Том поделился посланием Макса, подтвердило, что обмен сообщениями произошел через час с небольшим после аварии.

«Не может справиться с давлением этот парень хахаха. Не волнуйся, Томми, мы победим его в этом году», – написал гонщик «Ред Булл».

Коронель прокомментировал ситуацию:

«Я общался с Максом по WhatsApp, даже когда он ехал в больницу из Сильверстоуна. Говорю же вам, он никогда не жаловался на то, что его вытолкнули, никогда. Он просто сказал: Томми, не переживай, мы его догоним.

Он находился на пути в больницу, сразу после аварии. Он не жаловался на то, что его выбили, не жаловался на боль. Просто сказал: ха-ха, этот парень не может справиться с давлением, и мы отыграемся в этом сезоне. Значит, у тебя уже не яйца, а мячи для фитнеса. Это показывает настрой – психологически Макс очень силен, очень силен».

Несмотря на победу в Великобритании, Хэмилтон по-прежнему отставал в чемпионате от Ферстаппена на восемь очков. Титул в итоге достался Максу.

«Ред Булл» винит Хэмилтона в нарочном таране Ферстаппена и грозит судом. А телеметрия все опровергает

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