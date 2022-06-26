MotoGP. Гран-при Нидерландов. Баньяя выиграл гонку, Беццекки 2-й, Виньялес – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов. Для итальянца эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик «ВР46» Марко Беццекки, а третьим финишировал выступающий за «Априлию» Маверик Виньялес.

Также заезд был ознаменован столкновением между собой двух лидеров чемпионата – Фабио Куартараро и Алеша Эспаргаро. В результате столкновения Куартараро был вынужден сойти с дистанции, в то время как Эспаргаро сумел продолжить заезд и завершил гонку на четвертой позиции.

MotoGP

Гран-при Нидерландов

Ассен

26 июня 2022 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 40.25,205

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,444

3. Маверик Виньялес («Априлия») +1,209

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,585

5. Брэд Биндер («КТМ») +2,721

6. Джек Миллер («Дукати») +3,045

7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +4,340

8. Хоан Мир («Сузуки») +8,185

9. Мигел Оливейра («КТМ») +8,325

10. Алекс Ринс («Сузуки») +8,596

11. Энеа Бастианини («Грезини») +9,783

12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +10,617

13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,405

14.Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,681

15. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +25,866

16. Андреа Довициозо («РНФ») +28,711

17. Лука Марини («ВР46») +30,296

18. Штефан Брадль («Хонда») +32,225

19. Реми Гарденер («КТМ Тек 3») +34,947

20. Лоренцо Савадори («Априлия») +35,789

Сошли:

Рауль Фернандес («КТМ Тек 3»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Франко Морбиделли («Ямаха»)

Даррин Биндер («РНФ»)

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