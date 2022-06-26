MotoGP. Гран-при Нидерландов. Баньяя выиграл гонку, Беццекки 2-й, Виньялес – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов. Для итальянца эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.
Второе место занял гонщик «ВР46» Марко Беццекки, а третьим финишировал выступающий за «Априлию» Маверик Виньялес.
Также заезд был ознаменован столкновением между собой двух лидеров чемпионата – Фабио Куартараро и Алеша Эспаргаро. В результате столкновения Куартараро был вынужден сойти с дистанции, в то время как Эспаргаро сумел продолжить заезд и завершил гонку на четвертой позиции.
MotoGP
Гран-при Нидерландов
Ассен
26 июня 2022 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 40.25,205
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,444
3. Маверик Виньялес («Априлия») +1,209
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,585
5. Брэд Биндер («КТМ») +2,721
6. Джек Миллер («Дукати») +3,045
7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +4,340
8. Хоан Мир («Сузуки») +8,185
9. Мигел Оливейра («КТМ») +8,325
10. Алекс Ринс («Сузуки») +8,596
11. Энеа Бастианини («Грезини») +9,783
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +10,617
13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,405
14.Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,681
15. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +25,866
16. Андреа Довициозо («РНФ») +28,711
17. Лука Марини («ВР46») +30,296
18. Штефан Брадль («Хонда») +32,225
19. Реми Гарденер («КТМ Тек 3») +34,947
20. Лоренцо Савадори («Априлия») +35,789
Сошли:
Рауль Фернандес («КТМ Тек 3»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Франко Морбиделли («Ямаха»)
Даррин Биндер («РНФ»)