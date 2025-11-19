Гельмут Марко: «Норрис очень хорошо вписался бы в систему «Ред Булл»

В «Ред Булл» назвали Норриса пилотом, подходящим системе.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал попытки подписать гонщика «Макларена » Ландо Норриса .

Ранее стало известно, что австриец хотел предоставить пилоту место в «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз »).

«Мы были на очень ранней стадии переговоров с Ландо Норрисом. В итоге не получилось, но, считаю, он очень хорошо вписался бы.

С другой стороны, мы не можем заполучить всех. Мы ищем чемпионов», – пояснил Марко в подкасте Beyond the Grid.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?