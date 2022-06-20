Хорнер о «театральности» Вольффа: «Может, Тото получит роль в фильме Хэмилтона»

Руководитель «Ред Булл» оценил актерское мастерство коллеги из «Мерседеса» Тото Вольффа.

Хорнер, Вольфф и руководитель Маттиа Бинотто активно спорили на собрании глав команд по поводу технической директивы ФИА. Директива посвящена контролю над подпрыгиванием болидов.

После Гран-при Канады Кристиан поделился мнением о беседе:

«Феррари» представила свою позицию по поводу директивы, а Тото выступил за смену регламента. Иронично, если учесть, что сегодня его болид, кажется, был достаточно быстрым и не особо скакал. Думаю, ему четко указали, что это его проблемы, а не чьи-то еще».

Встречу руководителей снимал Netflix для нового сезона сериала Drive to Survive, в связи с чем у Хорнера спросили, не играл ли Вольфф на камеру.

«Полагаю, на встрече была некая театральность – может, он получит роль в новом фильме Льюиса», – ответил Кристиан, намекая на картину с участием Брэда Питта, которую продюсирует пилот .

Руководитель также прокомментировал тот факт, что «Мерседес» подготовил для Гран-при Канады обновленное днище с двумя боковыми опорами. Такая конструкция не предусмотрена регламентом, однако ее допускает техническая директива:

«Это особенно разочаровывает, и вопрос нужно обсудить на техническом форуме. Тема целиком посвящена проблеме одной команды, и это единственный коллектив, который заранее подготовил деталь – до директивы. Думайте сами».

«Мерседес» не стал использовать днище в Монреале, опасаясь протеста со стороны конкурентов.

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