Дженсон Баттон: «Подиум Хэмилтона в «Феррари» стал бы важным событием для «Ф-1», этого хотелось бы всем»

Баттон сообщил, что ждет подиум Хэмилтона в составе «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон проанализировал неудачи Льюиса Хэмилтона и высказался о предполагаемом подиуме пилота «Феррари» в одной из трех оставшихся гонок сезона.

«Жаль, что он пока не оправдывает наших ожиданий. В первой части сезона потребовалось больше времени, чтобы освоиться в машине. Насколько я вижу, проблема именно в этом. Болиды стали весьма уникальными в плане пилотажа, все они разные – нужно время.

У всех пилотов возникают проблемы в новых командах. Но на последних нескольких этапах скорость есть. Некоторые вещи сложились не в его пользу, но в квалификациях и гонках он практически показывает скорость Шарля [Леклера].

Нужно просто наладить детали, чтоб избегать небольших ошибок в квалификациях. Думаю, он и команда нацелены на подиум, и этого хотелось бы всем.

Считаю, это стало бы очень важным событием для «Формулы-1» – увидеть «Феррари» на подиуме, Льюиса на подиуме. А для «Феррари» также будет здорово, если получится сразиться за победу в конце сезона», – отметил эксперт Sky Sports.

