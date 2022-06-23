«Хонда» рассматривает возвращение в «Ф-1» в 2026 году (AMuS)

«Хонда» может вернуться в «Формулу-1».

Как пишет Auto Motor und Sport, японская компания «все более серьезно» рассматривает возвращение в серию в 2026 году. Кроме этого, «Ф-1» получила заявку от еще одного потенциального моториста помимо объявивших о приходе в чемпионат и . Пока неясно, какая компания имеется в виду, о заявке станет известно больше после летнего перерыва.

«Хонда» формально покинула «Ф-1» после сезона-2021. В то же время фирма продолжает заниматься силовыми установками для «Ред Булл» и , которые теперь используются под брендом Red Bull Powertrains.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Ред Булл» намерен сотрудничать с «Порше» с 2026 года. Если «Хонда» решит вернуться, окажется в затруднительном положении, отмечает издание, поскольку в Милтон-Кейнсе все готово для взаимодействия с «Порше».

Японская фирма может начать отношения с «Альфа Таури» или даже приобрести команду из Фаэнцы – это может стать выходом из ситуации.

«Хонда» повысила мощность моторов на 134 л.с. за семь сезонов «Ф-1» (RaceFans)

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