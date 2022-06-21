Нико Росберг: «Не Алонсо, а другие гонщики должны уступить место в «Ф-1» молодым»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года признал, что является поклонником таланта .

В то же время Росберг отметил качества пилота «Альпин», мешавшие ему добиваться успеха.

«Боже мой, он на десять лет старше, чем я в момент завершения карьеры, безумие (Алонсо почти 41 год, Росбергу было 31 в 2016-м – Sports.ru).

В данный момент я большой фанат Алонсо, за ним очень увлекательно следить. Мы вроде как понимаем, что с точки зрения мастерства и чистого таланта он один из лучших гонщиков в истории. Порой ему не хватает способностей в социальном плане: часто возникали трудности с тем, чтобы оказаться в лучшей машине и лучшей команде – с ним уже не хотели иметь дело из-за сожженных мостов в прошлом. Безусловно, это один из недостатков Фернандо, на мой взгляд, который помешал достичь еще более значимых успехов.

Если говорить о таланте, то он точно один из сильнейших пилотов всех времен или где-то рядом. Наблюдать за тем, что Фернандо делает с этой машиной – великолепное зрелище.

Я являлся напарником , когда ему уже было 40-41-42 года. Скорость у него по большей части сохранялась, но порой проявлялись слабости, когда требовалось быстро адаптироваться к новой ситуации. Естественно, в 40 лет ты уже не на пике, организм не в лучшей форме, если мы говорим о пилотах «Формулы-1».

Очень классно, что он (Алонсо) по-прежнему способен так выступать. Я был опустошен [после Гран-при Канады] – хотелось, чтобы он заехал на подиум. Думаю, «Альпин» тоже допустила ошибки, дело не только в невезении с виртуальными машинами безопасности», – сказал Нико.

Росберг не согласен с тем, что испанцу пора дать дорогу новому поколению пилотов – в частности, резервисту «Альпин» :

«Алонсо пилотирует просто потрясающе, и никаких разговоров, что он занимает чье-либо место, быть не должно. Он более чем заслуживает кокпит, выдает зрелищные гонки, всем болельщикам мира это нравится. Фернандо – ценный актив для .

Уступить место гонщикам вроде Пиастри должны другие. Кто именно? В такие моменты стоит сохранять дипломатичность и не называть конкретных имен».

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