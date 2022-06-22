Дэвид Култхард о подпрыгивании болидов: «Если гонщик чувствует себя некомфортно, ему стоит просто уйти. Другие с радостью займут его место»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал ситуацию, которая сложилась в чемпионате в связи с эффектом галопирования болидов.

По мнению Култхарда, тем гонщикам, которые жалуются на условия, стоит просто уйти из чемпионата, а их места с радостью займут другие.

«Понятно, что те команды, у которых возникает больше трудностей, будут жаловаться громче тех, кто показывает хорошие результаты. Ведь все проектировали свои машины под один и тот же регламент.

В своей карьере я оказывался по обе стороны – и в команде, которая получала преимущество, лучше конкурентов сделав свою работу, и в команде, которая справилась хуже и болезненно это перенесла.

На самом деле, если гонщик чувствую себя некомфортно, если ему кажется, что он может навредить своему здоровью в долгосрочной перспективе – ну, просто уйди в сторону. У нас есть огромное количество ребят и девушек, которые с радостью займут твое место за рулем болида, если ты чувствуешь себя некомфортно.

Нужно также понимать, что не приходят с подушкой безопасности. Если ты боксер – ты должен понимать, что кто-то может ударить тебя по лицу. Если ты футболист – кто-то может въехать тебе шипами в ногу. Моя девушка играла на национальную сборную Швеции, была капитаном и играла в нападении – и ее пытались выбить из матча, били по ногам, у нее после этого остались следы.

Так что понятно, что ситуация будет развиваться и может быть улучшится, но в целом большинство просто привыкнет», – рассказал Култхард.

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