Гельмут Марко: «Хэмилтон лучше, чем Ферстаппен, чувствовал шины в 2021 году»

Марко признал, что Хэмилтон переигрывал Ферстаппена по контролю шин.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко вспомнил борьбу Макса Ферстаппена с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, ранее выступавшим за «Мерседес».

«Безусловно, [Ферстаппен] один из величайших пилотов [что я видел]. Он прибавляет и прибавляет. Он полностью сосредоточен на гонках.

Он с нами десять лет, и сейчас вообще не допускает ошибок. Он круг за кругом может показывать время в пределах одной десятой. Если говоришь ему, что левая покрышка перегревается, он покажет то же время, но температура упадет.

Кроме того, он стал лучше чувствовать шины, что было его слабым местом в 2021 году. В этом плане Хэмилтон был несколько сильнее», – заявил Марко в подкасте Beyond the Grid.

Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
