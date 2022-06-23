Власти Мадрида объявили о желании провести Гран-при «Формулы-1»

Правительство автономного сообщества Мадрид сообщило о желании принять гонку «Формулы-1».

Власти провинции опубликовали письмо, отправленное руководителю серии . В нем выражается уверенность в том, что «проведение в Мадриде гоночного мероприятия, которое является одним из наиболее захватывающий спортивных явлений в нашем мире, станет успехом для всех профессионалов, организаций и компаний, вовлеченных в развитие «Формулы-1».

Правительство региона сообщило, что готово подписать соответствующие соглашения для организации гонки.

Как сообщает GPblog.com со ссылкой на El Confidencial, мадридцы не собираются проводить городскую гонку. В то же время пока неясно, какая трасса может принять этап.

проводится в Барселоне, контракт с автодромом действует до 2026 года. Ранее страна принимала по два этапа за сезон – в частности, с 2008 по 2012 год проходила гонка в Валенсии.

Гран-при ЮАР может вернуться в календарь «Ф-1» уже в 2023 году (RN365)

Гюнтер Штайнер: «Если классический Гран-при покинет календарь на год-два, не вижу в этом проблемы»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram