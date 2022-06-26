Берни Экклстоун: «Хэмилтон перестал выкладываться на максимуме. И его не слишком волнуют поражения»

Бывший руководитель «Формулы-1» рассказал, что удивлен столь слабыми выступлениями в нынешнем сезоне:

«Мне кажется, Тото немного устал от Льюиса. Не думаю, что Льюис сейчас выкладывается на максимуме, вам не кажется? Хотя, лучше я перефразирую. Льюиса, как кажется, не слишком волнует то, что он проигрывает. И ему это не идет. Ведь Льюис от природы всегда был настоящим спортсменом, а теперь он очень легко принимает поражения.

Я также не думаю, что Льюис активно помогает прогрессировать . Он в любом случае вряд ли бы активно в этом участвовал, ведь ему это вряд ли интересно. Но Льюис перестал вкладываться в работу и собственное развитие так, как раньше».

Экклстоун добавил, что не ждал побед Расселла даже над столь немотивированным Хэмилтоном:

«Расселл никогда не казался мне по-настоящему высококлассным гонщиком, но сейчас он выступает действительно здорово. В этом отношении я удивлен. Хотя, может это Льюис сейчас настолько плох? А может и то и другое».

Экклстоун также не исключает, что Хэмилтон может закончить карьеру по окончании этого сезона и досрочно расторгнуть контракт с «Мерседесом»:

«Льюис вполне может продать свое место Тото, предложив уйти за половину от суммы контракта. А Тото тогда сможет провернуть одну из своих гениальных сделок, найти другого пилота и предложить ему заметно меньше денег, тем самым сэкономив $20 млн».

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