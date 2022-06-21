«Ред Булл» отстранил гонщика «Ф-2» Випса за расистское ругательство на стриме

Гонщик «Формулы-2» отстранен от всех обязанностей в программе «Ред Булл».

Випс использовал расистское ругательство во время игрового стрима с участием другого юниора «Ред Булл» .

«Ред Булл» отстранил юниора Юри Випса от всех командных обязанностей и проведет полноценное расследование инцидента.

Мы как организация осуждаем оскорбления любого рода и реализуем политику нулевой терпимости по отношению к расистским высказываниям или поведению внутри нашей организации», – говорится в сообщении «Ред Булл».

Випс прокомментировал инцидент.

«Хотел бы искренне извиниться за оскорбление во время игрового стрима. Это абсолютно неприемлемо и не является отражением моих ценностей и принципов. Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показать. Я буду полностью сотрудничать с расследованием», – написал эстонский пилот в соцсетях.

В 2022 году Юри принял участие в практике «Формулы-1» перед Гран-при Испании в составе «Ред Булл». Випс занимает седьмое место в «Ф-2».

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