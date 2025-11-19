Стефано Доменикали: «Убежден, что у Ферстаппена остался шанс на титул. Сказал Максу об этом в Бразилии»

Босс «Ф-1» призвал Ферстаппена верить в титул.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что обсуждал с пилотом «Ред Булл » Максом Ферстаппеном борьбу за титул.

Действующий чемпион уступает сопернику из «Макларена » Ландо Норрису 49 очков.

«Если история нашего спорта чему-то учит, то тому, что возможно все. Мне даже не нужно проговаривать это, находясь на своей должности. Это просто факт.

Я абсолютно убежден, что у Макса остался шанс на титул. Я сказал ему это после этапа в Бразилии. Впереди еще три гонки и спринт, разыгрывается много очков. Если бы я не верил, что это возможно, то и не сказал бы так ему.

[В 2007 году] мы [в «Феррари»] с Кими Райкконеном сильно уступали лидеру Льюису Хэмилтону за две гонки до конца. В Китае Льюис вылетел на пит-лейн, помните? Никто не мог представить, что такое случится, и в итоге Кими стал чемпионом с преимуществом в одно очко.

Неожиданности возможны, особенно на городской трассе в Лас-Вегасе. Надежность также способна сыграть роль – это уже показал сход Норриса в Зандворте», – порассуждал Доменикали в интервью De Telegraaf.

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри