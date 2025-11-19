Фредерик Вассер: «В Вегасе «Феррари» нацелена повторить хорошую скорость, показанную на последних Гран-при»

В «Феррари» поделились ожиданиями от гонки в Вегасе.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался перед Гран-при Лас-Вегаса, который состоится в ближайшие выходные.

«В Вегасе проходит уникальный этап: атмосфера, расписание – гонка пройдет в субботу вечером – и сама трасса особенная.

На последних нескольких Гран-при мы показали хорошую скорость и смогли сражаться в группе лидеров – команда нацелена повторить это в ближайший уик-энд.

В Вегасе особенно важно полностью сосредоточиться на специфических сложностях трека. Работа с шинами при очень низких температурах вновь станет ключевым фактором, как и правильное прочтение гонки с поиском наилучших стратегических возможностей.

Мы как всегда сосредоточены на себе и сделаем все возможное, чтобы выложиться по полной», – заявил Фред .

Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»

Менеджер Леклера неоднократно общался с «Астон Мартин» по поводу сезона-2027 (Лео Туррини)