«Мерседес» привезет обновления на Гран-при Великобритании

«Мерседес» анонсировал новинки на гонку в Сильверстоуне.

Об этом сообщил технический директор команды Майк Эллиот.

«В одном можно быть уверенными – мы продолжим трудиться изо всех сил. В Сильверстоун мы привезем новые детали. Мы стремимся к прогрессу болида, стараемся выжать из машины больше.

В то же время надо честно признаться себе, что пока мы немного отстаем от лидеров – и , и гонка выйдет непростой, если не случатся неожиданности.

Думаю, «Сильверстоун» подойдет команде чуть лучше, как и Барселона, но все равно будет трудновато. Что бы ни случилось, мы и наши пилоты будем делать все возможное, потому что хотим снова побеждать – и ради себя, и ради вас, болельщиков», – заявил Эллиот.

состоится 1-3 июля.

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