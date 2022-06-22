Гельмут Марко о технической директиве: «ФИА не должна регулировать настройки болидов команд, это неправильно»

Советник «Ред Булл» согласился с тем, что жалобы на ситуацию с галопированием болидов могут дать обратный эффект и ударить по немецкой команде.

Перед Гран-при Канады ФИА выпустила техническую директиву, направленную на борьбу с проблемой подпрыгивания болидов. При этом директива подразумевает принудительное поднятие подвески и ухудшение скоростных показателей в случае выявления слишком высокой нагрузки на пилотов.

«Да, именно. В Германии даже есть выражение: der Schuss ging nach hinten los (выстрел дал обратный эффект. Русскоязычный аналог: выстрелить себе в ногу). Так что да, в основном это может иметь неприятные последствия именно для «Мерседеса».

Вообще я полностью согласен с тем, что сказал Макс Ферстаппен – неправильно менять регламент посреди сезона. ФИА не должна регулировать настройки болидов команд, это неправильно. А принудительное изменение высоты дорожного просвета – это и есть изменение настроек. ФИА не может этого делать.

Другой вопрос, что все это началось из-за проблем одной команды. И именно этой команде стоит самостоятельно решать свои проблемы, а не пытаться повлиять на другие команды», – рассказал Марко.

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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