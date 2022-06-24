Берни Экклстоун: «Хотелось бы посмотреть на Шумахера за рулем более конкурентоспособной машины – например, в «Мерседесе»

Бывший руководитель «Формулы-1» выступил в защиту Мика Шумахера, который стал объектом для критики в этом сезоне из-за того, что пока проигрывает дуэль Кевину Магнуссену.

В том числе с критикой в адрес Шумахера высказывался и руководитель .

«На самом деле выступления Мика сложно оценивать. Ведь мы не знаем, насколько хороша или плоха их машина на самом деле. Подходит ли болид «Хааса» стилю пилотажа Мика или нет, это важно.

Если бы Михаэль Шумахер сейчас был с нами, он бы послал Гюнтера куда подальше. Вот это бы точно помогло», – рассказал Экклстоун.

Также Экклстоун признал, что в текущей ситуации карьера в «Ф-1» может оказаться под угрозой:

«Если он окончательно расстроит команду, и его выкинут, вопрос будет в том, найдется ли другая команда, которая будет готова взять Мика. Так что сейчас Мику остается надеяться, что кто-то даст ему шанс. У Мика есть мастерство, так что вопрос в том, захочет ли кто-то дать ему шанс и посмотреть, может ли он быть так же хорош, как его отец.

Вообще мне бы хотелось посмотреть на Мика за рулем другой, более конкурентоспособной машины. Например, я был бы рад видеть его в «Мерседесе».

Или в «Ред Булл». Они заботятся о своих пилотах, стараюсь подобрать им оптимальные настройки. Просто посмотрите, насколько хорошо сейчас выступают оба пилота . У них отличная команда и они следят за тем, чтобы машина хорошо подходила гонщику».

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