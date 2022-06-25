Хэмилтон об отмене конституционного права на аборты в США: «Отвратительное решение, которое повлияет на миллионы наиболее уязвимых»

Гонщик высказался об отмене конституционного права на аборты в США.

Верховный суд страны отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, согласно которому аборты гарантируются конституционным правом на частную жизнь. Отныне законодательство по данному вопросу будет определяться на уровне штатов.

По оценке Института Гутмахера, выступающего за репродуктивный выбор, в 26 из 50 штатов вероятен запрет абортов. В 13 штатах уже приняты законы, запрещающие аборты в случае отмены вердикта по делу «Роу против Уэйда».

«Отвратительное решение Верховного суда США.

Не понимаю, почему некоторые люди во власти продолжают отбирать права у миллионов. Это решение повлияет на наиболее уязвимых из нас. На женщин, людей с другим цветом кожи, представителей ЛГБТКИА+-сообщества и так далее», – написал семикратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях.

Рапино об отмене конституционного права на аборт в США: «Печально и жестоко. Отмена абортов не мешает их делать – она мешать делать это безопасно»

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