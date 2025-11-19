Кими Антонелли: «Каннибала» Ферстаппена никогда нельзя списывать»
Антонелли дал необычное прозвище Ферстаппену.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Никто не может предсказать [чем все закончится].
Все просто: Норрис – фаворит, у Пиастри все еще есть шанс, как и у «каннибала» Ферстаппена. Ведь его никогда нельзя списывать. Он многие годы остается ориентиром», – сообщил новичок «Формулы-1».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
