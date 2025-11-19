Кими Антонелли: «Каннибала» Ферстаппена никогда нельзя списывать»

Антонелли дал необычное прозвище Ферстаппену.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном.

«Никто не может предсказать [чем все закончится].

Все просто: Норрис – фаворит, у Пиастри все еще есть шанс, как и у «каннибала» Ферстаппена. Ведь его никогда нельзя списывать. Он многие годы остается ориентиром», – сообщил новичок «Формулы-1».

