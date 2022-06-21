Маттиа Бинотто о тряске болидов: «Директива ФИА непригодна, так как меняет регламент»

Руководитель «Феррари» указал на проблему технической директивы, касающейся тряски болидов.

Международная автомобильная федерация ( ) выписала директиву, согласно которой команды будут обязаны предпринимать действия в случае слишком сильного раскачивания машин.

ФИА еще не выбрала метрики, по которым будет определять допустимость подпрыгиваний. Вопросы у команд вызвало разрешение добавить вторую боковую опору днища – такое решение «Мерседес» использовал в практиках перед , однако убрал перед квалификацией, опасаясь протестов. Регламент 2022 года позволяет применять лишь одну опору.

Бинотто полагает, что директива не может противоречить правилам, поэтому применять ее нельзя. ФИА может изменить регламент без одобрения команд в целях безопасности – следующее заседание Всемирного совета ФИА состоится перед .

«С нашей точки зрения, данная техническая директива непригодна. Мы сообщили об этом ФИА, и причина в том, что директивы должны уточнять регламент или помогать в контроле правил, а не менять их. Нельзя изменять регламент через техническую директиву.

Даже если речь о безопасности, что ФИА может сделать? Сначала нужно посовещаться с Техническим консультационным комитетом, изменить регламент, а затем получить формальное одобрение Всемирного совета – если вопрос касается безопасности, сделать это можно без согласия команд.

Но регламент нельзя менять с помощью технической директивы. Поэтому мы и заявили ФИА, что, на наш взгляд, директива неприменима. Честно говоря, я думаю, что они выпустили ее по ошибке, там не указаны метрики. Много шума из ничего», – заявил менеджер.

Бинотто не считает проблему неотложной:

«Вопрос галопирования придется решать в будущем, нужно смягчить эффект. Возможно, с помощью технических изменений.

Тем не менее, пока это не такая большая проблема. Она зависит от трассы. Я считаю, что болиды развиваются и будут развиваться. Тема техническая, и как к нее подойти – открытый вопрос».

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