«Ред Булл» не привезет серьезные обновления до летнего перерыва

Руководитель Кристиан Хорнер поделился планами по развитию болида.

До летнего перерыва в августе осталось провести четыре Гран-при, по ходу которых новинки «Ред Булл» будут незначительными.

«Не могу сказать, что обновления будут серьезными. Очень умеренное развитие: компоненты заменяются, когда срок службы подходит к концу – совсем иной путь, если сравнивать с предыдущими сезонами», – сказал Хорнер.

«Ред Булл» опережает соперников в борьбе за Кубок конструкторов на 76 очков, возглавляет личный зачет с отрывом в 46 баллов.

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