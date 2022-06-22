Берни Экклстоун: «Ферстаппен легко выиграет титул»

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что «Феррари» уже потеряла шансы на титул и что легко станет двукратным чемпионом по итогам сезона.

«Я, как и многие фанаты, надеялся, что после более 14 лет «Феррари» в этом году наконец-то добьется успеха. К сожалению, вынужден сказать, что те, кто продолжают ставить на победу «Феррари» и , ничего не выиграют.

У «Феррари» вновь начинают проскакивать ошибки. Периодически начинают напоминать о себе проблемы с надежностью машины, да и сами гонщики не всегда в полной мере чувствуют себя уверенно на трассе. Так что Макс Ферстаппен легко выиграет титул. Об этом говорит хотя бы то, что у Макса уже шесть выигранных гонок в этом сезоне», – рассказал Экклстоун.

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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