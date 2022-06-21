Отмар Сафнауэр о необъяснимой скорости Алонсо: «Все еще пытаемся это понять – со всеми нашими компьютерами»

Руководитель Отмар Сафнауэр не понимает, как Фернандо Алонсо оказался на первом ряду .

Двукратный чемпион «Формулы-1» показал второе время в квалификации на подсыхающей трассе в Монреале.

«Очень хороший вопрос. Со всеми нашими компьютерами, а их много, мы все еще пытаемся понять. Частично причина в дожде, но Фернандо был быстрым уже в пятницу. Дело не только в субботе. Другой фактор – обстоятельства. Трасса подсыхала, переменных много», – заявил Сафнауэр.

В гонке Алонсо стал девятым из-за проблем с мотором и штрафа. Сафнауэр поделился мыслями о заезде испанца:

«Возникла проблема, утечка в силовой установке. К счастью, не слишком серьезная для схода.

Под дождем у болида была хорошая скорость. Мы понимали, что на сухой трассе не сравнимся с и , но можем сразиться с .

Однако надо оставаться реалистами в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Надеюсь, мы сможем снова соперничать с «Мерседесом» – разница составляет пару десятых. Двигатели у нас равные, разница в прижимной силе».

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