Дженсон Баттон: «У Элканна всего два гонщика, найти их и поговорить очень легко»

Баттон пояснил свою критику в адрес Элканна.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подробнее высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна.

Когда Элканн сообщил, что кому-то из пилотов – Льюису Хэмилтону или Шарлю Леклеру – следует «меньше говорить», Баттон предложил Джону показать пример.

«В «Феррари» всегда высокое давление – необходимо давать результат. Такое есть в любой команде, но в «Феррари» – особенно. Вся Италия ждет побед от «Феррари».

На команду оказывается очень сильное давление как со стороны, так и внутри коллектива. На любого специалиста. Я это понимаю.

Но у Джона всего два болида в красных боксах. Очень легко найти своего пилота, поговорить с ним, сказать: «Знаешь, это нездорово. Мы не так ведем дела. Не так работаем в команде. Есть правила» или «Давай поговорим, почему ты чувствуешь необходимость в этом. Почему считаешь, что нужно отправлять что-то тому или иному человеку?»

Я понимаю – ты пытаешься помочь. Но в «Феррари» всегда все было устроено так. Коммуникация – лучшее, что может быть, но особенно в команде, где над развитием машины трудятся тысячи людей, где есть два пилота – из числа лучших в мире. Надо просто поговорить. Кроме того, у них есть опыт выступлений за лучшие команды в нашем спорте», – заявил британец.

