Новак Джокович: «Я очень люблю нашу историю и традиции, но нужно сделать теннис более привлекательным для молодой аудитории»

Новак Джокович считает, что туры должны привлекать молодую аудиторию.

– Новак, что вы думаете о возможном появлении в 2024-2025-м нового элитного тура, который может быть как связан, так и не связан с финансовыми интересами Саудовской Аравии?

– Насколько я знаю, календарь на 2024 год уже готов, так что в этом году такого не будет. Я не знаю, какой элитный тур вы имеете в виду. Ходит много слухов, но мне кажется, пока это слухи и нет никаких подтверждений и конкретных официальных обсуждений, не стоит об этом говорить.

В целом я всегда за развитие нашего спорта. Я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, теннис реализует не весь свой потенциал. У нас один из самых популярных видов спорта в мире, но мне кажется, что в некоторых аспектах мы довольно консервативны и традиционны, а это, к сожалению, не слишком привлекает молодую аудиторию. Я видел статистику, согласно которой в среднем теннисные болельщики по всему миру – это довольно возрастные люди. Очень здорово, что у нас есть аудитория всех возрастов, и не поймите меня неправильно, я очень люблю нашу историю, традиции и считаю, что мы должны их беречь. Но еще я думаю, что нам нужно приспособиться к современным условиям и понять, чего хочет молодая аудитория, чтобы сделать теннис более привлекательным для этой группы болельщиков.

Вот мое мнение в целом, но я понятия не имею, о каком элитном туре вы говорите. До меня тоже доходили слухи, но, мне кажется, все пока на ранних стадиях, и мы не видели ничего конкретного.

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