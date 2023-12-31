Новак Джокович: «Я очень люблю нашу историю и традиции, но нужно сделать теннис более привлекательным для молодой аудитории»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович считает, что туры должны привлекать молодую аудиторию.

– Новак, что вы думаете о возможном появлении в 2024-2025-м нового элитного тура, который может быть как связан, так и не связан с финансовыми интересами Саудовской Аравии?

– Насколько я знаю, календарь на 2024 год уже готов, так что в этом году такого не будет. Я не знаю, какой элитный тур вы имеете в виду. Ходит много слухов, но мне кажется, пока это слухи и нет никаких подтверждений и конкретных официальных обсуждений, не стоит об этом говорить.

В целом я всегда за развитие нашего спорта. Я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, теннис реализует не весь свой потенциал. У нас один из самых популярных видов спорта в мире, но мне кажется, что в некоторых аспектах мы довольно консервативны и традиционны, а это, к сожалению, не слишком привлекает молодую аудиторию. Я видел статистику, согласно которой в среднем теннисные болельщики по всему миру – это довольно возрастные люди. Очень здорово, что у нас есть аудитория всех возрастов, и не поймите меня неправильно, я очень люблю нашу историю, традиции и считаю, что мы должны их беречь. Но еще я думаю, что нам нужно приспособиться к современным условиям и понять, чего хочет молодая аудитория, чтобы сделать теннис более привлекательным для этой группы болельщиков.

Вот мое мнение в целом, но я понятия не имею, о каком элитном туре вы говорите. До меня тоже доходили слухи, но, мне кажется, все пока на ранних стадиях, и мы не видели ничего конкретного.

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3 комментария
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Ответ LightWithin
Здесь арабы свою суперлигу хотят устроить )) Тоже впервые слышу. Но у людей в пустыне денег немерянно, они хотят лучших развлечений и престижа. Посмотрим что получится. Теннис всё таки консервативный вид спорта. Но вот что касается привлечения молодой аудитории, то тут Новак всецело прав, надо думать как сделать теннис привлекательным для них.
Поколение зумеров любит короткие видосики.
Смотреть 1,5+ часа игры им слишком сложно.
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Здесь арабы свою суперлигу хотят устроить ))
Тоже впервые слышу. Но у людей в пустыне денег немерянно, они хотят лучших развлечений и престижа.
Посмотрим что получится. Теннис всё таки консервативный вид спорта.
Но вот что касается привлечения молодой аудитории, то тут Новак всецело прав, надо думать как сделать теннис привлекательным для них.
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Ну для начала акробату надо перестать принимать допинг и играть на своём здоровье, которое позволит ему максимум 2-2,5 часа передвигаться по корту, то есть сразу же уберёт его из главных претендентов на шлемы, сделает теннис более конкурентным, разнообразным и честным. Именно это станет огромным шагом для омоложения аудитории, а не натужные цирковые представления престарелого читера на турнирах.
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