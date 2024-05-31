Самсонова об Олимпиаде: «Не знаю, буду ли играть. Очков не дают, призовых нет, даже в олимпийскую деревню нельзя будет попасть»
Людмила Самсонова рассказала, будет ли участвовать в Олимпиаде-2024.
– Рады, что есть возможность сюда, в Париж, вернуться на Олимпиаду в июле?
– Я пока не знаю, что буду делать. Еще не знаю своих планов.
– А от чего зависят планы?
– Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет [попасть]. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться.
Еще и грунт, у меня очень много очков в Торонто, Вашингтоне (турнир WTA 500 в Вашингтоне пройдет параллельно с Олимпиадой, WTA 1000 в Торонтон начнется на следующей неделе после, в 2023-м Самсонова играла в полуфинале Вашингтона и финале Торонто – Спортс).
Очень много деталей таких... Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой – с флагом и так далее.
– У вас еще есть время, чтобы решить?
– Да, думаю, есть еще около недели, дней десять, – передает слова Самсоновой корреспондент Спортса Андрей Васильев.
https://www.sports.ru/tennis/1115115829-lyudmila-samsonova-nekotorye-schitayut-menya-sumasshedshej-potomu-chto.html
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/mok-individualnye-nejtralnye-sportsmeny-imeyut-pravo-na-prozhivanie-v-olimpijskoj-derevne/
Теперь в патриотки запишут :)
"– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист, – ответил Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.
– Вы опять про оклад жалованья? Придется поставить вопрос о рвачестве.
– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте. Сами всюду пишут: «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:
– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад… Извозчик! Пошел на вокзал!"