Самсонова об Олимпиаде: «Не знаю, буду ли играть. Очков не дают, призовых нет, даже в олимпийскую деревню нельзя будет попасть»

Теги WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова рассказала, будет ли участвовать в Олимпиаде-2024.

– Рады, что есть возможность сюда, в Париж, вернуться на Олимпиаду в июле?

– Я пока не знаю, что буду делать. Еще не знаю своих планов.

– А от чего зависят планы?

– Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет [попасть]. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться.

Еще и грунт, у меня очень много очков в Торонто, Вашингтоне (турнир WTA 500 в Вашингтоне пройдет параллельно с Олимпиадой, WTA 1000 в Торонтон начнется на следующей неделе после, в 2023-м Самсонова играла в полуфинале Вашингтона и финале Торонто – Спортс).

Очень много деталей таких... Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой – с флагом и так далее.

– У вас еще есть время, чтобы решить?

– Да, думаю, есть еще около недели, дней десять, – передает слова Самсоновой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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11 комментариев
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Хм...
https://www.sports.ru/tennis/1115115829-lyudmila-samsonova-nekotorye-schitayut-menya-sumasshedshej-potomu-chto.html
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Лучше не едь..
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Ответ Garik_new
Нельзя находиться в олимпийской деревне - это реально плохо!
Можно
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/mok-individualnye-nejtralnye-sportsmeny-imeyut-pravo-na-prozhivanie-v-olimpijskoj-derevne/
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Ответ ДудьСдулся
В общем, спрыгнула с Олимпиады. Теперь в патриотки запишут :)
например, Пит Сампрас участвовал на Олимпиаде только раз, отлетел там с баранкой в одном из сетов (его единственное поражение на Олимпийских Играх) но от этого Он не перестал быть Питом Сампрасом, по лучше многих, которые эти самые Олимпиады выигрывали !
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Призовых нет, очков нет, и вообще российский паспорт потеряла, а с итальянским поздно заявляться.
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Нельзя находиться в олимпийской деревне - это реально плохо!
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В общем, спрыгнула с Олимпиады.
Теперь в патриотки запишут :)
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Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет [попасть].

"– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист, – ответил Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

– Вы опять про оклад жалованья? Придется поставить вопрос о рвачестве.

– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте. Сами всюду пишут: «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад… Извозчик! Пошел на вокзал!"
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Ну кстати реально тупо получается, если не претендуешь на медаль, то и ехать не за чем, призовых нет, очков нет, так еще и за свой счет жить, реально зачем ехать. Там только Соболенко претендент на медаль, остальные точно мимо
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Здраво, практично.
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Ответ Dana Rymzhanova
Лучше не едь..
Не езжай...
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