Самсонова об Олимпиаде: «Не знаю, буду ли играть. Очков не дают, призовых нет, даже в олимпийскую деревню нельзя будет попасть»

Людмила Самсонова рассказала, будет ли участвовать в Олимпиаде-2024.

– Рады, что есть возможность сюда, в Париж, вернуться на Олимпиаду в июле?

– Я пока не знаю, что буду делать. Еще не знаю своих планов.

– А от чего зависят планы?

– Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет [попасть]. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться.

Еще и грунт, у меня очень много очков в Торонто, Вашингтоне (турнир WTA 500 в Вашингтоне пройдет параллельно с Олимпиадой, WTA 1000 в Торонтон начнется на следующей неделе после, в 2023-м Самсонова играла в полуфинале Вашингтона и финале Торонто – Спортс).

Очень много деталей таких... Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой – с флагом и так далее.

– У вас еще есть время, чтобы решить?

– Да, думаю, есть еще около недели, дней десять, – передает слова Самсоновой корреспондент Спортса Андрей Васильев.