125-я ракетка мира Данилович впервые вышла в 4-й круг на «Больших шлемах». Она заплакала после победы

125-я ракетка мира Ольга Данилович обыграла Донну Векич – 0:6, 7:5, 7:6 (10:8).

23-летняя сербка впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». Она заплакала во время речи на корте.

«Не знаю, что сказать. У меня нет слов. Спасибо всем за поддержку. Я наслаждалась временем здесь. Я даже не знаю, как выиграла этот матч. Я так много раз возвращалась в матч и снова догоняла. Я так счастлива.

Я просто хочу сказать спасибо всем за то, что вы здесь. Потому что было так много задержек из-за дождя, плохой погоды. Вы действительно теннисная страна».

Данилович прошла через квалификацию. Ранее она победила №10 рейтинга Даниэль Коллинс и Мартину Тревисан.