125-я ракетка мира Данилович впервые вышла в 4-й круг на «Больших шлемах». Она заплакала после победы

Теги Ролан Гаррос WTA Ольга Данилович Теннис

125-я ракетка мира Ольга Данилович обыграла Донну Векич – 0:6, 7:5, 7:6 (10:8).

23-летняя сербка впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». Она заплакала во время речи на корте.

«Не знаю, что сказать. У меня нет слов. Спасибо всем за поддержку. Я наслаждалась временем здесь. Я даже не знаю, как выиграла этот матч. Я так много раз возвращалась в матч и снова догоняла. Я так счастлива.

Я просто хочу сказать спасибо всем за то, что вы здесь. Потому что было так много задержек из-за дождя, плохой погоды. Вы действительно теннисная страна».

Данилович прошла через квалификацию. Ранее она победила №10 рейтинга Даниэль Коллинс и Мартину Тревисан.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Умница и красотка.
+2
0
+2
Согласен ,впечатлила.
+1
0
+1
А че так Захарова не захотела заплакать. Тренер у нее спросил ?
0
0
0
Спасла турнир от чокерства Векич
0
0
0
Ольга прикольная, победа воздалась за упорство и характер. Но, по чесноку, Донна должна была выигрывать в двух без вопросов, даже в такой ужасной физической форме.
Ольге, может еще немного повезет и в следующем круге - там Вондроусова тоже сейчас не лучше Векич, а с Паке, тем более, можно бороться.
0
0
0
Принял за Аванесян поначалу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий