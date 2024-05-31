Джокович о новом тренере: «В последнее время он занимался видеоаналитикой – разбирал мою игру и игру соперников»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович рассказал о новом тренере в команде.

«Сейчас со мной работает Борис Боснякович. Мы сотрудничали в самом начале моей карьеры. Он был помощником тренера, ездил со мной. Затем работал главным тренером в теннисном центре в Белграде. А в последние несколько лет он занимался несколькими нашими совместными проектами, связанными с методологией и видеоаналитикой. Так что именно он анализировал мою игру и игру соперников.

Поэтому я позвал его в команду. Я знаю его уже давно, как и Ненада Зимоньича, который был со мной на последних турнирах. Сейчас мне с ними комфортно.

Я не хочу торопиться с решениями. У меня достаточно опыта, и я знаю, что нужно делать. Но мне необходим человек, который играл в теннис и разбирается в нем. Мне нужен взгляд со стороны, потому что я не могу видеть все, что делаю.

Конечно, я играю много лет, но ты невозможно самому увидеть, правильно ты что-то делаешь или нет. Посмотрим, что будет после этого турнира».

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