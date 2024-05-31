Гауфф о зрителях «Ролан Гаррос»: «Мне нравится, когда люди увлечены матчем. Даже когда я смотрю, как играет младший брат, мне хочется пошуметь»

Коко Гауфф нравится громкая поддержка трибун.

«Мне нравится, когда трибуны заполнены и люди увлечены матчем. Я знаю, что во время розыгрыша шум трибун может помешать, особенно когда звук неожиданный. Мне кажется, лучше, когда постоянно шумно.

Если поставить себя на место зрителя, то в какой-то степени трудно [сдерживать эмоции], потому что ты смотришь матч, в котором многое на кону. Даже когда я смотрю, как играет младший брат, мне хочется пошуметь. Иногда трудно без этого. Мне кажется, в основном зрители уважительно относятся к игрокам. Но, конечно, бывает, что нет.

Если выбирать любимый корт, то, помимо US Open, последние два дня мне нравится играть на Корте Сюзан Ленглен. В прошлом я бы, наверное, его не назвала, но там было столько детей. Они очень громко за меня болели, и я этого не ожидала.

Обычно, когда я играю на Ленглен, зрители более спокойные и расслабленные. Но почему-то в этом году, не знаю, может, что-то изменилось с билетами. Не знаю. Каждый раз, когда я там играла, там была группа мальчиков, разных, но все младше 12 лет, и они очень громко болели. Мне очень понравилось. И они уважительно относились к сопернице, а мне нравится, когда все именно так».