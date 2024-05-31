Самсонова после поражения от Коччаретто: «Мне итальянкам проигрывать никогда не хочется, это чуть давило»

Теги Ролан Гаррос WTA Элизабетта Коччаретто Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала поражение в третьем круге «Ролан Гаррос».

Россиянка уступила Элизабетте Коччаретто – 6:7(4), 2:6.

Самсонова выросла и живет в Италии, с 16 до 18 она выступала под ее флагом.

– Я чувствовала напряжение, слишком много напряжения. Было трудно играть. Не помогало и то, что против меня итальянка – мне итальянкам проигрывать никогда не хочется, это чуть давило. Не смогла показать свой теннис.

– Вы уступали 0:4 в первом сете, отыгрались, но проиграли тай-брейк. Это ключевой момент?

– Я плохо сыграла тай-брейк. Точно не так, как должна была. Слишком много мыслей было в голове. В основном связанных с результатом, с давлением, слишком хотела выиграть.

– У вас перед прошлым матчем была долгая пауза, полтора дня ждали. Сейчас между играми меньше суток. Такой рваный ритм помешал?

– Конечно, мне после вчерашнего нужен был день, чтобы собраться.

– В целом турнир – вам в актив?

– Да, я очень рада тому, как здесь сыграла. Никогда раньше не проходила в третий круг «Ролан Гаррос». Можно сказать, лучший год.

– Дальше переход на траву. Рады, что уже травяной сезон?

– Рада, мне трава очень нравится. Думаю, могу там хороший результат показать. Но опять же нужно не давить на себя, просто в свой теннис играть, – передает слова Самсоновой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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4 комментария
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Коччаретто просто обаяшка классная)
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О боже, вспоминаю как раньше в конце 2000-х было сразу по 4-5 российских теннисисток в топ-10, сейчас вообще ни одной. Когда у нас уже появится в туре по-настоящему топовая теннисистка претендущая на верхние строчки рейтинга и победы на Шлемах? Все эти Самсоновы, Александровы, Кудерметовы и даже Касаткина та же - это посредственности, такие в теннисе приходят и уходят, ничем особо незапомнившись. Будем надеяться, может хотя бы Мирра станет по-настоящему звездой тенниса.
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Не хочется, но приходится
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