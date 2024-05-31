Самсонова после поражения от Коччаретто: «Мне итальянкам проигрывать никогда не хочется, это чуть давило»

Людмила Самсонова прокомментировала поражение в третьем круге «Ролан Гаррос».

Россиянка уступила Элизабетте Коччаретто – 6:7(4), 2:6.

Самсонова выросла и живет в Италии, с 16 до 18 она выступала под ее флагом.

– Я чувствовала напряжение, слишком много напряжения. Было трудно играть. Не помогало и то, что против меня итальянка – мне итальянкам проигрывать никогда не хочется, это чуть давило. Не смогла показать свой теннис.

– Вы уступали 0:4 в первом сете, отыгрались, но проиграли тай-брейк. Это ключевой момент?

– Я плохо сыграла тай-брейк. Точно не так, как должна была. Слишком много мыслей было в голове. В основном связанных с результатом, с давлением, слишком хотела выиграть.

– У вас перед прошлым матчем была долгая пауза, полтора дня ждали. Сейчас между играми меньше суток. Такой рваный ритм помешал?

– Конечно, мне после вчерашнего нужен был день, чтобы собраться.

– В целом турнир – вам в актив?

– Да, я очень рада тому, как здесь сыграла. Никогда раньше не проходила в третий круг «Ролан Гаррос». Можно сказать, лучший год.

– Дальше переход на траву. Рады, что уже травяной сезон?

– Рада, мне трава очень нравится. Думаю, могу там хороший результат показать. Но опять же нужно не давить на себя, просто в свой теннис играть, – передает слова Самсоновой корреспондент Спортса Андрей Васильев.