Начался суд по обвинению Зверева в домашнем насилии. Его защита попросила провести слушания в закрытом режиме

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Сегодня, 31 мая, начался суд по делу Александра Зверева о домашнем насилии. 

Теннисиста обвиняют в том, что после ссоры в апартаментах в Берлине Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил ее обеими руками. После этого она несколько дней испытывала боль в горле и ей было трудно глотать.

Альфред Дирламм, адвокат Зверева, назвал обвинения «необоснованными и противоречивыми». Он сказал, что «объективная картина событий» станет видна, когда суд заслушает других свидетелей и прочитает переписку. Он также попытался представить бывшую девушку как человека, которым движут слава и деньги и которого интересует только количество подписчиков в социальных сетях.

После этого суд отложили по просьбе защиты. Они просят, чтобы в дальнейшем дело проходило в закрытом режиме для защиты частной жизни Зверева и его дочери. 

Адвокат обвинения сказал, что поддерживает просьбу о проведении остальной части судебного процесса в закрытом режиме.

Судья может удовлетворить запрос полностью или частично (ограничить передачу некоторой информации).

Зверев может завершить карьеру Надаля на «Ролан Гаррос» – а потом у него суд по обвинению в насилии. Что нужно знать?

5 комментариев
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Ответ Jefri AG
Очень надеюсь на обвинительный приговор.
Очень надеюсь на справедливый приговор.
+7
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+5
Если девушкой движет слава и деньги и количество ее подписчиков в социальных сетях, то можно в Германии её душить?
Карандашиком совет записал.
+4
-1
+3
Ответ Jefri AG
Очень надеюсь на обвинительный приговор.
Шарыпова ведь тоже говорила, что среди прочего он ее душил? Прямо почерк свой есть.. Монакский душитель)
+2
-1
+1
Жалко, что мужики привыкли безнаказанно пользоваться своим физическим преимуществом.
+3
-3
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