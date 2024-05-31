Начался суд по обвинению Зверева в домашнем насилии. Его защита попросила провести слушания в закрытом режиме

Сегодня, 31 мая, начался суд по делу Александра Зверева о домашнем насилии.

Теннисиста обвиняют в том, что после ссоры в апартаментах в Берлине Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил ее обеими руками. После этого она несколько дней испытывала боль в горле и ей было трудно глотать.

Альфред Дирламм, адвокат Зверева, назвал обвинения «необоснованными и противоречивыми». Он сказал, что «объективная картина событий» станет видна, когда суд заслушает других свидетелей и прочитает переписку. Он также попытался представить бывшую девушку как человека, которым движут слава и деньги и которого интересует только количество подписчиков в социальных сетях.

После этого суд отложили по просьбе защиты. Они просят, чтобы в дальнейшем дело проходило в закрытом режиме для защиты частной жизни Зверева и его дочери.

Адвокат обвинения сказал, что поддерживает просьбу о проведении остальной части судебного процесса в закрытом режиме.

Судья может удовлетворить запрос полностью или частично (ограничить передачу некоторой информации).

Зверев может завершить карьеру Надаля на «Ролан Гаррос» – а потом у него суд по обвинению в насилии. Что нужно знать?