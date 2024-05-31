Макинрой о том, что у Джоковича нет постоянного тренера: «Не верю, что ему нужен человек, который будет рассказывать, что делать на корте»

Джон Макинрой прокомментировал отсутствие постоянного тренера у Новака Джоковича.

На «Ролан Гаррос» в команде Джоковича появился Борис Боснякович.

«Смешно считать, что ему нужен тренер. Я не верю, что ему нужен человек, который будет рассказывать, что делать на корте. Но если он хочет, чтобы кто-то был рядом, это прекрасно. Это отлично работало, ведь никто в самых смелых мечтах не представлял, что он выиграет 24 «Шлема».

Я помню, как он играл против Гаэля Монфилса, когда они оба были молодыми, и Джокович выиграл тот матч в пяти сетах. Я подумал: «У этого парня есть характер». Но если бы тогда мне кто-то сказал, что он выиграет 24 турнира «Большого шлема», я бы ответил, что он сумасшедший.

Сейчас он старается добиться еще большего, и по сетке эти два первых раунда были для него очень удачными. Два парня, у которых не было ни малейших шансов победить его. Посмотрим, что будет дальше, когда станет сложнее.

Джокович выглядит хорошо. Несколько раз он тяжело дышал, несколько раз казалось, что он может упасть, но в целом больших проблем не было».