Рублев о вылете с «Ролан Гаррос»: «Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Сегодня я просто сам себя убил»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Маттео Арнальди Теннис

Андрей Рублев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос».

В третьем круге он проиграл Маттео Арнальди – 6:7(6), 2:6, 4:6.

– Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Не помню, чтобы я хуже себя вел на «Шлемах». Думаю, это худший день.

Думаю, дело не в концентрации. Я просто своим поведением загнал себя в яму, а Маттео придал крылья, в концовке с ним уже невозможно было ничего сделать.

У меня в Мадриде был отличный результат, сейчас я снова играю хорошо. Но проблема в голове. Сегодня я просто сам себя убил.

Шансы были, я не воспользовался и полностью потерял контроль. Во втором сете, когда потерял второй раз свою подачу – полностью. В первом вел с брейком, наделал глупых ошибок, сам дал ему вернуться в игру

Это даже не моральное [состояние в целом], а просто психи. Чтобы вел себя когда-то на «Шлеме» хуже – точно такого не было.

– Повлияла ли на это игра Маттео или скорее сам с собой?

– Нет, сам с собой. Было много шансов, легких мячей, не реализовал их, в один момент переклинило – и все. И совсем пошел с горы катиться.

– Это после первого сета случилось?

– После первого и когда произошел второй брейк [во втором].

– Если сравнивать с ощущениями перед турниром, можно ли сказать, что ждал от себя прорыва, а получилось наоборот?

– Не ожидал прорыва, но и не ожидал, что настолько печально все будет.

– Быстро ли с этим можно справиться или потребуется время?

– Потребуется время, но куда деваться, не первый раз уже, – приводит слова Рублева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Для Рублева теннис – пытка. 4 быстрых мысли о поражении в 3-м круге «Ролан Гаррос»

17 комментариев
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никогда такого не было и вот опять.
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+23
Сегодня Россия-Италия 0:3
+10
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+8
Ответ justbored
Я, я, я (и его производные). Любители смотреть внутрь себя в итоге вглядываются исключительно в бездну.
а куда ему смотреть? человек проанализировал свою игру. Или что он должен был сказать? Что соперник молодец, я тоже молодец, но ему повезло больше?
+11
-3
+8
Андрей как алкоголик со стажем. Понимает, что плохо, старается завязать (психолог), но рецедивы вроде Мадрида очень редки. Зрители, как любящая семья, прощают и верят, что исправится. Но годы идут, срывов не меньше, если не больше. Может, ему с такими алгоголиками пообщаться? Ни Висенте, ни психолог, если есть, ничего не дают. Сегодня просто полный мрак, сродни запою на пару недель.
+5
0
+5
Ответ Artur Sekhian
а куда ему смотреть? человек проанализировал свою игру. Или что он должен был сказать? Что соперник молодец, я тоже молодец, но ему повезло больше?
"Я сам себя убил", "загнал в яму", "переклинило", "просто психи" - это анализ игры называется? Мучительное самокопание в лучшем случае))
+7
-3
+4
Кого-то ты в щепки, а кто-то и тебя. Так ещё будет
и не раз.
+4
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+3
Кукуха как свистела, так и свистит. Ничего не меняется.
+4
-1
+3
Я, я, я (и его производные). Любители смотреть внутрь себя в итоге вглядываются исключительно в бездну.
+5
-3
+2
Ничего, Арина за всех отомстит)
+4
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+2
Ответ Ирина Белякова
Кого-то ты в щепки, а кто-то и тебя. Так ещё будет и не раз.
Но это не точно
+1
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Убил себя и ранил скамейку
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Верни деньги всем ставочникам. Поднял же хорошо.
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Одни и те-же грабли. Это тупик.
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Ответ justbored
"Я сам себя убил", "загнал в яму", "переклинило", "просто психи" - это анализ игры называется? Мучительное самокопание в лучшем случае))
ну да, быстрый анализ игры сразу после её окончания, а вы что хотели? аналитику с цифрами от самого игрока через 5 минут после завершения игры?
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Ответ betahemoth
ну да, быстрый анализ игры сразу после её окончания, а вы что хотели? аналитику с цифрами от самого игрока через 5 минут после завершения игры?
Да ради бога, пусть продолжает в том же духе. Ему же это так помогает))
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