Рублев о вылете с «Ролан Гаррос»: «Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Сегодня я просто сам себя убил»

Андрей Рублев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос».

В третьем круге он проиграл Маттео Арнальди – 6:7(6), 2:6, 4:6.

– Ничего сейчас не чувствую, полностью разочарован тем, что показал. Не помню, чтобы я хуже себя вел на «Шлемах». Думаю, это худший день.

Думаю, дело не в концентрации. Я просто своим поведением загнал себя в яму, а Маттео придал крылья, в концовке с ним уже невозможно было ничего сделать.

У меня в Мадриде был отличный результат, сейчас я снова играю хорошо. Но проблема в голове. Сегодня я просто сам себя убил.

Шансы были, я не воспользовался и полностью потерял контроль. Во втором сете, когда потерял второй раз свою подачу – полностью. В первом вел с брейком, наделал глупых ошибок, сам дал ему вернуться в игру

Это даже не моральное [состояние в целом], а просто психи. Чтобы вел себя когда-то на «Шлеме» хуже – точно такого не было.

– Повлияла ли на это игра Маттео или скорее сам с собой?

– Нет, сам с собой. Было много шансов, легких мячей, не реализовал их, в один момент переклинило – и все. И совсем пошел с горы катиться.

– Это после первого сета случилось?

– После первого и когда произошел второй брейк [во втором].

– Если сравнивать с ощущениями перед турниром, можно ли сказать, что ждал от себя прорыва, а получилось наоборот?

– Не ожидал прорыва, но и не ожидал, что настолько печально все будет.

– Быстро ли с этим можно справиться или потребуется время?

– Потребуется время, но куда деваться, не первый раз уже, – приводит слова Рублева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Для Рублева теннис – пытка. 4 быстрых мысли о поражении в 3-м круге «Ролан Гаррос»