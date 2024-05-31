Арнальди о победе над Рублевым: «Я показал лучший теннис в жизни – и делал это три сета»

Маттео Арнальди прокомментировал победу над Андреем Рублевым.

Итальянец победил в третьем круге 7:6(6), 6:2, 6:4.

«Это невероятно. По-моему, я показал лучший теннис в жизни – и делал это три сета. Легко показывать его два сета, но я не ожидал, что у меня это получится в трех.

Андрей не показал максимум, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить – и сегодня она сработала.

Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не был фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация была бы другой. Первый сет придал мне много энергии, много уверенности – и я продолжил давить», – сказал Арнальди в интервью на корте.