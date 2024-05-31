Арнальди о победе над Рублевым: «Я показал лучший теннис в жизни – и делал это три сета»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Маттео Арнальди Теннис

Маттео Арнальди прокомментировал победу над Андреем Рублевым.

Итальянец победил в третьем круге 7:6(6), 6:2, 6:4.

«Это невероятно. По-моему, я показал лучший теннис в жизни – и делал это три сета. Легко показывать его два сета, но я не ожидал, что у меня это получится в трех.
Андрей не показал максимум, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить – и сегодня она сработала.

Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не был фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация была бы другой. Первый сет придал мне много энергии, много уверенности – и я продолжил давить», – сказал Арнальди в интервью на корте.

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4 комментария
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Когда комментатор сказал про "поехала крыша" он оказался прав во всех смыслах. Я бы на месте Висенте купил смирительную рубашку и показывал Рублеву с трибун. Плюс после таких матчей реально бы надевал на сутки.
+5
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+5
Есть теннисисты топ-10 в мужском и женском турах, на которых удобно набивать статистику побед (как раз таки над топ-10). К сожалению, Рублев один из них.
+3
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+3
Никогда он так не играл! (с)
+2
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молодец. позитивный парень
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