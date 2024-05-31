Янник Синнер: «Никогда не меняю натяжку струн – это слишком тяжело психологически. Вообще не люблю что-то менять»

Янник Синнер прокомментировал победу над Павлом Котовым в Париже.

Он обыграл россиянина в третьем круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4, 6:4.

Месяц назад Синнер победил Котова в Мадриде – 6:2, 7:5.

«Сегодня матч был совершенно другим по сравнению с Мадридом – все игровые ситуации были другими. Я старался быть максимально сосредоточенным на своей игре».

Также Синнер рассказал, есть ли у него ракетки с разной натяжкой струн – для разных погодных условий.

«У меня в сумке восемь ракеток – но натяжка везде одинаковая. Я ее никогда не меняю – это слишком тяжело психологически. Только в Мадриде мы натянули чуть сильнее.

А вообще я не люблю что-то менять», – сказал Синнер в интервью на корте.