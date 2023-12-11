Новак Джокович: «Большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И научился в ней процветать»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, как относится к враждебному настрою трибун.

«Давления и стресса намного больше, если трибуны против тебя. Но большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И я научился в ней процветать.

Люди думают, что для меня это даже лучше, что это выводит меня на лучшую игру. И так случалось.

Но мне больше нравится играть, когда меня поддерживают».

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6 комментариев
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Новак Джокович — не просто чемпион на корте, но и настоящий мастер в игре с враждебностью трибун. Его девиз: чем злее аплодисменты, тем красивее возвращенные мячи! 🎾🔥
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Ответ MANDARIN
Новак Джокович — не просто чемпион на корте, но и настоящий мастер в игре с враждебностью трибун. Его девиз: чем злее аплодисменты, тем красивее возвращенные мячи! 🎾🔥
Никто из топов в Открытую Эру не получил столько враждебности трибун как Новак. В основном это было из-за федалей. В итоге - Император сокрушил федалей, стал Гоатом. Диалектика прям.
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Ответ Nottingham Forest
сегодня день нытья нолика на спортсе? запостите уже одной статьей все его рыдания, чтоб не мозолило глаза. в целом все его высказывания можно в одну фразу сократить: "я лучший я самый крутой а все вокруг меня ненавидят ведь я лучший я крутой"
Страдай медленно)
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