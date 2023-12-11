Новак Джокович: «Большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И научился в ней процветать»
Новак Джокович рассказал, как относится к враждебному настрою трибун.
«Давления и стресса намного больше, если трибуны против тебя. Но большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И я научился в ней процветать.
Люди думают, что для меня это даже лучше, что это выводит меня на лучшую игру. И так случалось.
Но мне больше нравится играть, когда меня поддерживают».
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