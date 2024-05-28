Альтмайер – Циципас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с девятой ракетокой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 29 мая первым заходом на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 12:00 по московскому времени

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Девятая ракетка мира встречается с 83-й, одно это говорит о разнице в классе между теннисистами. Доминик Альтмайер в хороший день может выиграть практически у любого соперника, но Циципас подошел к Roland Garros в хорошей форме и не уступит. Букмекеры полностью на стороне греческого спортсмена. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,07, успех Альтмайера оценивается коэффициентом 8,80.

Личные встречи

Ранее соперники на теннисных турнирах не встречались, матч на Ролан Гаррос будет первым очным поединком.

Ролан Гаррос: Даниэль Альтмайер – Стефанос Циципас прямая трансляция матча 29.05.2024

Даниэль Альтмайер

Одно время немецкий теннисист ходил в перспективных, подавал надежды, но сейчас ему 25 лет, прогресс отсутствует, и видимо он смирился с текущим положением. Таких спортсменов в туре много, которые время от времени показывают неплохие результаты, держатся в первой сотне, попадают в основную сетку турниров Большого шлема, где их удел один-два матча. В первом круге Альтмайер с трудом в пяти сетах выиграл у неготового Ласло Дьере, но сейчас будет гораздо сложнее.

Стефанос Циципас

Циципас по-прежнему мечтает о победе на турнире Большого шлема, хотя когда-то ему прочили конкуренцию с лидерами мирового рейтинга. Смирился он с текущим положением дел или нет, покажет время, но за последние год-два конкурентов стало еще больше. Талант у грека есть, но его нужно подпитывать усердными тренировками, что наблюдается нечасто. В этом его отличие от Джоковича, Алькараса или Синнера. В третий круг он выходить должен.

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