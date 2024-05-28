Ролан Гаррос: Йеспер де Йонг – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 29.05.2024

Теннисист из Нидерландов Йеспер де Йонг во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису постарается навязать борьбу третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Матч состоится 29 мая и начнется не ранее 14:15 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Йесперу де Йонгу 23 года, но он на сегодняшний день занимает 176 позицию мирового рейтинга и широкой публике по-прежнему неизвестен. Матч против экс-первой ракетки мира хороший повод заявить о себе во всеуслышание. Йеспер довольно успешно играет на грунтовом покрытии и выиграл на нем более 60 процентов матчей. Первую половину сезона де Йонг вполне может занести себе в актив. Он впервые пробился в основную сетку турнира Большого шлема. На Открытом чемпионате Австралии нидерландец сходу смог пройти во второй круг. На Ролан Гаррос у него получилось то же самое. Причем играет он на кортах Парижа уже вторую неделю. Сначала он уверенно в двух сетах победил всех трех соперников в квалификации, а затем в первом круге оказался сильнее британца Джека Дрейпера в пяти сетах. Но Алькарас соперник совершенно другого уровня.

Де Йонг – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Карлос Алькарас в представлении не нуждается. Его прочат в наследники Рафаэлю Надалю, который завершил свои выступления в Париже. На счету Карлоса уже есть две победы на турнирах Большого шлема. В 2022 году он выиграл Открытый чемпионат США и именно тогда заявил о себе во весь голос. В прошлом сезоне он победил на Уимблдоне, но с тех пор результаты стали несколько хуже. В этом году на его счету одна победа на турнире зато уровня мастерс в Индиан-Уэллсе. Там в финале он выиграл у россиянина Даниила Медведева. К нынешнему Roland Garros испанец готовился у себя на родине в Мадриде, но в четвертьфинале неожиданно уступил другому россиянину Андрею Рублеву. Тем не менее видно, что Алькарас подошел к мэйджору в хорошей форме. В первом круге его соперником был американец Джей-Джей Вульф, который смог взять у Карлоса всего четыре гейма.

Де Йонг и Алькарас ранее друг с другом не встречались. Разница в классе между теннисистами огромная. Букмекеры отдают подавляющее преимущество испанцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,01, успех де Йонга Накашимы оценивается коэффициентом 38,77.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024