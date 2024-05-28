Блинкова о том, как ждала матч с Кырстей: «Я и в ресторане посидела, и в раздевалке полежала, поела несколько раз»

Анна Блинкова прокомментировала победу на старте «Ролан Гаррос».

Она обыграла Сорану Кырстю 6:3, 3:6. 7:6(10-5).

– Ждали матча очень долго, играли очень долго. Но ждать мне несложно. Успели утром размяться, как только закончили – пошел дождь. Ждали то там, то тут. Я и в ресторане посидела, и в раздевалке полежала, поела несколько раз. Часа в два вроде бы вышли на корт, там разминка – и снова дождь, все заново. Но для меня никаких проблем.

На корте я была спокойной, хорошо концентрировалась на том, что нужно делать для победы, даже в самом конце третьего сета. В Риме была небольшая травма, но ничего серьезного, в Париже уже ничего не болит.

Проскакивали мысли о победе, об очках – все вот это, что только мешает, но мне удалось все оттолкнуть и сделать нужное для победы, – передает слова Блинковой корреспондент Спортса Андрей Васильев.