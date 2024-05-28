Касаткина о травме колена: «Мне было страшно, когда произошло это переразгибание. Но в итоге все хорошо, мы с доктором все проверили»

Дарья Касаткина рассказала о травме колена, полученной в матче с Магдаленой Фрех.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла польку 7:5, 6:1. Она повредила ногу в начале второго сета, но продолжила встречу после медперерыва.

– Мне было страшно, когда произошло это переразгибание. Но в итоге все хорошо, мы с доктором все проверили, все в порядке. Получается, вся та подготовительная работа, которую мы делаем в тренажерном зале, была не зря.

– На повторах смотрелось страшновато.

– На повторах всегда все выглядит хуже, чем на самом деле. Помню, пару лет назад подвернула ногу в Риме, тоже смотрелось страшно, но на самом деле оказалось, что не так страшно.

Ощущения были не в колене, а где-то вокруг. К счастью, обошлось. Через полторы-две минуты боль ушла, – приводит слова Касаткиной корреспондент Спортса Андрей Васильев.