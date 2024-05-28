Ролан Гаррос: Анри Сквайр – Феликс Оже-Альяссим прямая трансляция матча 29.05.2024

Теги Ролан Гаррос Феликс Оже-Альяссим Анри Сквайр Теннис

Немецкий теннисист Анри Сквайр дебютировал на Открытом чемпионате Франции и сразу вышел во второй круг, где встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 29 мая, начало не ранее 14:00 по московскому времени.

Спортсмены будут встречаться на шестом корте. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Анри Сквайр и Феликс Оже-Альяссим ровесники, обоим по 23 года, но если канадец опытный теннисист, то немец делает первые шаги. В юношах он выступал на студенческих турнирах, а профессиональную карьеру начал в 2022 году когда получил уайлд-кард на турнире АТР в Галле, но там в первом же матче против Ласло Дьере вынужден был сняться. В марте 2024 года Сквайр впервые выиграл челленджер в одиночном разряде на турнире в Гамбурге. Теперь дебют на турнире Большого шлема. Анри занимает 221 позицию в мировом рейтинге, поэтому вынужден был начинать с квалификации. Два из трех поединков были трехсетовыми, тем не менее он смог пройти всех своих соперников. В первом круге пришлось встречаться с австралийцем Максом Перселлорм. Матч получился пятисетовым, и Сквайр показал, что у него есть характер. Немец повел по сетам 2 – 0, но соперник счет сравнял. На супертай-брейке сильнее оказался Анри.

Сквайр – Оже-Альяссим прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Для Феликса Оже-Альяссима успешными оказались 2021 и 2022 годы. Тогда он прогрессировал, на Australian Open и Уимблдоне смог дойти до четвертьфиналов, а на Открытом чемпионате США играл в полуфинале. В отношении Ролан Гаррос было чуть хуже. Высшим достижением канадца в Париже является четвертый круг. В итоге он смог подняться в десятку сильнейших теннисистов мира и долго удерживал эти позиции. Но прошлый сезон получился неудачным, спортсмен снизил к себе требования и началось падение. Год он закончил в конце третьего десятка, хотя все же смог выиграть осенью турнир на харде в Швейцарии, это был его шестой титул. Сейчас Оже-Альяссим занимает 21 строку рейтинга АТР. К Roland Garros он подготовился достаточно хорошо судя по выступлению на мастерсе в Мадриде. Там он дошел до финала, где уступил Андрею Рублеву. В первом круге нынешнего турнира Феликс встречался с японцем Йошихито Нишиокой и победил уверенно в трех сетах.

Анри Сквайр только-только стал выступать в большом теннисе поэтому со многими топами еще не встречался. Соперники проведут друг с другом матч впервые. Букмекеры полностью на стороне канадца. На его победу Winline предлагает коэффициент 1,07, успех Сквайра оценивается коэффициентом 8,71.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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