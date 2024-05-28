Арина Соболенко прокомментировала победу на старте «Ролан Гаррос».

В первом круге она разгромила Эрику Андрееву 6:1, 6:2.

– Вы можете стать первой после Серены игроком, кто выиграл «Ролан Гаррос» сразу после Australian Open в одном сезоне. Вы знали об этом и держите ли это в голове?

– Вот теперь знаю и буду держать в голове! Шучу. На самом деле я стараюсь отогнать подальше все такие мысли и сравнения, чтобы фокусироваться на себе. Только так получится выигрывать большие турниры.

– Чаще всего вы такая расслабленная, часто танцуете, развлекаетесь. Удивительно для турниров такого уровня.

– Знаете, я считаю, что надо получать удовольствие. Напряжения и так достаточно: на кортах, вокруг, везде. Поэтому я предпочитаю веселиться – я просто такая сама по себе, – передает слова Соболенко корреспондент Спортса Андрей Васильев.