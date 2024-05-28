Соболенко о давлении на ТБШ: «Напряжения и так достаточно: на кортах, вокруг, везде. Поэтому я предпочитаю веселиться – я просто такая сама по себе»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Эрика Андреева Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу на старте «Ролан Гаррос».

В первом круге она разгромила Эрику Андрееву 6:1, 6:2.

– Вы можете стать первой после Серены игроком, кто выиграл «Ролан Гаррос» сразу после Australian Open в одном сезоне. Вы знали об этом и держите ли это в голове?

– Вот теперь знаю и буду держать в голове! Шучу. На самом деле я стараюсь отогнать подальше все такие мысли и сравнения, чтобы фокусироваться на себе. Только так получится выигрывать большие турниры.

– Чаще всего вы такая расслабленная, часто танцуете, развлекаетесь. Удивительно для турниров такого уровня.

– Знаете, я считаю, что надо получать удовольствие. Напряжения и так достаточно: на кортах, вокруг, везде. Поэтому я предпочитаю веселиться – я просто такая сама по себе, – передает слова Соболенко корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Стоит проиграть сет и вылезет мат, лицемерка
+8
-1
+7
– Знаете, я считаю, что надо получать удовольствие. Поэтому я предпочитаю веселиться

Что нельзя делать после смерти близкого человека
Посещать веселые мероприятия до 40 дней после смерти. до 40 дней не разрешается веселиться и радоваться другим поводам. Нужно дождаться, пока покойный уйдет в иной мир и постепенно возвращаться к привычной жизни.
+4
-3
+1
Ответ Gregg012
– Знаете, я считаю, что надо получать удовольствие. Поэтому я предпочитаю веселиться Что нельзя делать после смерти близкого человека Посещать веселые мероприятия до 40 дней после смерти. до 40 дней не разрешается веселиться и радоваться другим поводам. Нужно дождаться, пока покойный уйдет в иной мир и постепенно возвращаться к привычной жизни.
Какой же ты нудный. А в могилу ей вместе с ним не лечь? Он сам свою судьбу решил.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий