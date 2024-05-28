Соболенко о давлении на ТБШ: «Напряжения и так достаточно: на кортах, вокруг, везде. Поэтому я предпочитаю веселиться – я просто такая сама по себе»
Арина Соболенко прокомментировала победу на старте «Ролан Гаррос».
В первом круге она разгромила Эрику Андрееву 6:1, 6:2.
– Вы можете стать первой после Серены игроком, кто выиграл «Ролан Гаррос» сразу после Australian Open в одном сезоне. Вы знали об этом и держите ли это в голове?
– Вот теперь знаю и буду держать в голове! Шучу. На самом деле я стараюсь отогнать подальше все такие мысли и сравнения, чтобы фокусироваться на себе. Только так получится выигрывать большие турниры.
– Чаще всего вы такая расслабленная, часто танцуете, развлекаетесь. Удивительно для турниров такого уровня.
– Знаете, я считаю, что надо получать удовольствие. Напряжения и так достаточно: на кортах, вокруг, везде. Поэтому я предпочитаю веселиться – я просто такая сама по себе, – передает слова Соболенко корреспондент Спортса Андрей Васильев.
Что нельзя делать после смерти близкого человека
Посещать веселые мероприятия до 40 дней после смерти. до 40 дней не разрешается веселиться и радоваться другим поводам. Нужно дождаться, пока покойный уйдет в иной мир и постепенно возвращаться к привычной жизни.